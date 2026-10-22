BOLZANO. Saranno ancora gratuiti nel 2027 i mezzi pubblici per i dipendenti pubblici dell’Alto Adige. La Provincia conferma l’abbonamento annuale Fix365 riservato al personale del pubblico impiego, e l’assessora al personale Magdalena Amhof rivendica il successo della misura dopo le recenti notizie sul suo effettivo utilizzo.

Secondo i dati diffusi dalla Provincia, sono 35.000 i dipendenti che usano attivamente l’abbonamento, su una platea di circa 45.000 lavoratori pubblici. «È un enorme successo – sottolinea Amhof –. Dimostra che l’offerta ha raggiunto la grande maggioranza delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori. Continuiamo a essere pienamente convinti di questa misura e per questo confermiamo l’abbonamento come benefit fisso anche per il prossimo anno».

Da pochi giorni sono riaperti i termini per la richiesta dell’abbonamento 2027. L’assessora riconosce che non tutti i beneficiari utilizzano i mezzi pubblici per andare al lavoro: «Non tutti i dipendenti sono pendolari. Tuttavia, poterli usare anche occasionalmente nel tempo libero senza alcun costo è un sostegno concreto, specialmente nel contesto economico attuale». Il vantaggio si estende anche alle famiglie, che possono ottenere gratuitamente l’abbonamento U19 per ogni figlio.

Per la Provincia, conclude Amhof, si tratta di una misura che punta ad accrescere l’attrattività del pubblico impiego, promuovendo allo stesso tempo una mobilità sostenibile e offrendo un sostegno economico ai dipendenti e alle loro famiglie.