BOLZANO. Millecento euro al mese per un appartamento di appena 30-35 metri quadrati in zona via Druso, senza cucina. E addirittura 1.300 euro per un piccolo alloggio non arredato vicino ai Portici. È quanto si è sentita chiedere una giovane lavoratrice arrivata da Milano, ancora alla ricerca di una casa.

L'emergenza affitti a Bolzano è sempre più pesante. Secondo Carlo Perseghin (Fiaip), il canone assorbe mediamente il 47% del reddito, arrivando in molti casi al 50-60% dello stipendio. A far lievitare i prezzi sono la scarsità di alloggi e la forte domanda, con conseguenze anche per le aziende che faticano ad attirare lavoratori.



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