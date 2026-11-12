BOLZANO. La cucina altoatesina si conferma tra le protagoniste della gastronomia internazionale. Sono 22 i ristoranti della provincia di Bolzano premiati dalla Guida Michelin, con una nuova stella che entra nella lista delle eccellenze del territorio: quella assegnata al Mamesa, ristorante gourmet dell’Hotel Weisses Kreuz di Burgusio.

Un risultato accolto con soddisfazione dall’Unione albergatori e pubblici esercenti dell’Alto Adige (Hgv), che si congratula con tutti i locali premiati. In particolare, sono state confermate le tre stelle all’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico e le due stelle a Terra The Magic Place di Sarentino e Castel fine dining di Tirolo.

Altri 19 ristoranti hanno ottenuto una stella Michelin. Tutti quelli che già figuravano nella guida hanno mantenuto il riconoscimento, confermando la continuità dei risultati raggiunti dalla ristorazione provinciale.

«Si tratta ancora una volta di un grande successo per la gastronomia altoatesina e per tutte le persone che, ogni giorno, con il loro impegno in cucina e nel servizio contribuiscono al raggiungimento di questi risultati eccellenti», afferma il presidente dell’Hgv Klaus Berger.

Sulla stessa linea il direttore dell’associazione, Raffael Mooswalder, che sottolinea il valore dei ristoranti stellati anche per l’attrattività turistica del territorio. Le eccellenze gastronomiche, osserva, contribuiscono infatti a rafforzare la notorietà dell’Alto Adige come destinazione enogastronomica, affiancando alla ricchezza paesaggistica e culturale una proposta culinaria di livello internazionale.