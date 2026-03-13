BOLZANO. Cambio alla guida del Dolomiten, lo storico quotidiano di lingua tedesca dell'Alto Adige. Dal 17 novembre 2026 sarà Michl Ebner (a destra, nella foto, insieme a Georg Ebner), presidente del gruppo editoriale Athesia, ad assumere la direzione del giornale. La decisione è stata presa dagli organi direttivi dell'azienda in vista della scadenza, fissata per il 16 novembre, del mandato a tempo determinato dell'attuale direttore Elmar Pichler Rolle.

La società ha espresso un ringraziamento a Pichler Rolle per il lavoro svolto e per il contributo offerto allo sviluppo del gruppo. Entrato in Athesia nel 1979, ha ricoperto nel corso degli anni numerosi incarichi di responsabilità, partecipando all'attività giornalistica e alla crescita delle testate. Non lascerà comunque l'azienda: continuerà a operare nel settore dei media e dell'editoria con nuove funzioni.

Per Michl Ebner si tratta di un ritorno diretto alla guida giornalistica. All'inizio della carriera aveva lavorato per circa dieci anni nella redazione del Dolomiten, prima di assumere ruoli dirigenziali all'interno del gruppo. Per diversi decenni ha ricoperto incarichi di direttore e amministratore delegato, con responsabilità commerciali ed editoriali sull'insieme dei prodotti mediatici di Athesia.

Il presidente assumerà ora un ruolo operativo nella gestione della redazione, lavorando in stretta collaborazione con l'amministratore delegato Georg Ebner. L'obiettivo dichiarato dall'azienda è affrontare le grandi sfide che interessano il settore dell'informazione e dell'editoria. Il passaggio segna così una nuova fase nella direzione del principale quotidiano in lingua tedesca dell'Alto Adige.