BOLZANO. Un prototipo capace, in determinate condizioni, di eliminare fino al 96% delle particelle di plastica e il recupero degli scarti degli occhiali per la stampa 3D. Sono due delle soluzioni illustrate al depuratore di Bolzano, durante la presentazione dei progetti europei Micro-Alps e PlasticFree, dedicati al riciclo e alle microplastiche nelle acque alpine.

La molatura e la lavorazione delle lenti, oggi prevalentemente in plastica, producono microplastiche. Michelangelo La Monaca e Hannah Profanter, dell’Ökoinstitut, hanno illustrato Micro-Alps: «Abbiamo sviluppato la possibilità di riutilizzare questa plastica come materia prima per stampanti 3-D», ha spiegato La Monaca. Il progetto ha un costo di circa 822 mila euro.

PlasticFree, dal costo di 1,2 milioni di euro, in gran parte finanziato dall’Unione europea, studia microplastiche e nanoplastiche in torrenti, fiumi, laghi, sedimenti, pioggia, falde e acqua potabile, oltre al possibile accumulo in invertebrati e pesci. Maddalena Casera, del Laboratorio biologico provinciale, ha presentato il prototipo: la capacità di eliminare fino al 96% delle particelle è stata ottenuta in determinate condizioni. La visita ha approfondito anche la depurazione.

Helga Bonacquisti, di Eco Research, ha ricordato le altre fonti quotidiane di microplastiche, dagli indumenti sintetici agli pneumatici e agli imballaggi, e le possibilità di limitarne il rilascio. Per l’assessora all’Europa Magdalena Amhof, i fondi europei consentono a ricerca e imprese di sperimentare soluzioni e tradurre le conoscenze scientifiche in interventi concreti.