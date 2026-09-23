TRENTO. Il nuovo Frecciarossa tra l’Italia e Monaco di Baviera passerà anche da Trento e Rovereto. L’offerta commerciale iniziale prevede quattro collegamenti sulle rotte Milano-Monaco di Baviera e Roma-Monaco di Baviera, nell’ambito del nuovo servizio internazionale che prenderà il via nell’estate del 2027.

Il viaggio da Milano a Monaco avrà una durata prevista di circa sei ore e mezza. Lungo il percorso il Frecciarossa effettuerà fermate a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck, proseguendo quindi verso la Baviera.

Per il Trentino il progetto significa dunque l’ingresso diretto nella nuova rete internazionale del Frecciarossa, con Rovereto e Trento inserite tra le fermate previste sulla direttrice che attraverso il Brennero collegherà Milano alla Germania.

Il servizio sarà realizzato da Trenitalia in collaborazione con Deutsche Bahn e le Ferrovie Federali Austriache (ÖBB). L’obiettivo indicato da Trenitalia è poi ampliare ulteriormente l’offerta nel 2028, estendendo i collegamenti fino a Napoli e Berlino.