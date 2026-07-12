BOLZANO. In 5 anni un migliaio di nuovi alloggi a Bolzano. È il calcolo che fa Thomas Oberrauch. Somma dei piccoli lotti: area Eder in via Macello, area Schweigkofler in via Rencio, caserma Gorio in via Macello, area Zima e Pascoli in via Calvi, un altro lotto Zima e un’area Podini in via Druso, piccoli lotti in via Duca d’Aosta e via San Quirino, area Trafojer in via Brennero.



Costi alti anche per l’aumento del 40% dei prezzi dei materiali. Alessandra Fusina: «Il rischio è il monopolio di pochi».



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