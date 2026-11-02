BOLZANO. Dieci mesi di reclusione, con pena sospesa e subordinata alla frequentazione di un corso antiviolenza. Si è concluso con un patteggiamento il procedimento a carico di un cittadino pakistano di 26 anni, accusato di stalking aggravato nei confronti di due fratelli, all'epoca minorenni, e del loro padre. I fatti contestati risalgono al 2023 e, secondo la ricostruzione della Procura, si sarebbero protratti per circa sei mesi in un piccolo centro dell'Alto Adige.

L'uomo avrebbe iniziato a pedinare i due ragazzi lungo il percorso quotidiano tra casa e scuola, arrivando a rivolgere al fratello minacce esplicite nei confronti delle sorelle. In particolare, avrebbe dichiarato di voler rapire la quindicenne e la sorella più piccola: «Se la trovo da sola, la rapisco e la porto con me».

Una situazione che aveva destato forte preoccupazione nella famiglia, tanto da spingere il padre a presentare denuncia, temendo per la propria incolumità e per quella dei figli. Da qui l'intervento dell'autorità giudiziaria e l'applicazione nei confronti del 26enne della misura cautelare del divieto di avvicinamento.

L'avvocato delle vittime, Marco Dall'Aglio, aveva descritto la vicenda come un tentativo di «ratto a scopo di matrimonio», sottolineando la gravità delle minacce rivolte alla minorenne.

Le persone offese hanno infine rinunciato a costituirsi parte civile nel procedimento, dopo che l'imputato ha versato 20mila euro a titolo di risarcimento. Il patteggiamento ha così definito il procedimento con una pena di dieci mesi, sospesa e subordinata alla partecipazione a un percorso antiviolenza.