BOLZANO. L’Alto Adige punta a rafforzare il legame con le Nazioni Unite per il futuro Centro per le minoranze di Bolzano. A Ginevra, a margine del 19° Forum Onu sulle questioni relative alle minoranze, il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha incontrato Luigi Maria Vignali, rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite, e Peggy Hicks, direttrice della Divisione per le questioni tematiche e le procedure speciali dell’Alto Commissariato Onu per i diritti umani (Ohchr).

Al centro dei colloqui il progetto del Centro per le minoranze, per il quale Kompatscher ha illustrato lo stato di avanzamento e ribadito l’obiettivo di una collaborazione stretta con l’organizzazione internazionale.

«Anche l’Alto Adige ha beneficiato del sostegno della comunità internazionale», ha ricordato il presidente. La struttura prevista a Bolzano dovrebbe diventare un luogo di scambio internazionale sull’autonomia e sulla tutela delle minoranze, dove la provincia possa condividere la propria esperienza e, allo stesso tempo, confrontarsi con le realtà di altre comunità minoritarie.

Il progetto guarda quindi a una dimensione che va oltre il territorio: valorizzare il percorso altoatesino e favorire la conoscenza reciproca tra esperienze diverse.

Nell’ambito degli incontri a Ginevra si è svolta anche una consultazione sulla prevista mostra permanente del Centre for Autonomy and Minority Protection. Al confronto hanno preso parte artisti appartenenti a minoranze e il gruppo vincitore della Student Minority Projects Challenge.