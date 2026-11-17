TRENTO. È stata aggredita all’esterno di un locale, in un momento in cui si trovava da sola. Avvicinata e bloccata da due uomini, che l’avrebbero violentata. Sono i primi drammatici elementi che emergono dal racconto di una studentessa di un istituto superiore, ancora minorenne, che è riuscita a trovare il coraggio di confidarsi con le amiche per poi rivolgersi ai Carabinieri e sporgere querela.



Il gravissimo episodio è avvenuto nelle prime ore di domenica scorsa, vicino a una discoteca in una vallata del Trentino orientale. È caccia ai due uomini, che la giovane non conosceva.

