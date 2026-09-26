BOLZANO. Un insolito e continuo viavai di giovani nei pressi di un locale pubblico e attorno a un'abitazione ha tradito un 31enne, denunciato in stato di libertà dai Carabinieri di Monguelfo-Tesido per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.



L'operazione è scattata a seguito di mirati servizi di osservazione e appostamento condotti dai militari, con il supporto del personale in borghese della Compagnia di San Candido, anche nell'esercizio pubblico, nel quale il giovane lavorava.



Fermato nei pressi di casa, l'uomo è stato trovato in possesso di oltre quattro grammi di cocaina, altrettanti di marijuana, oltre a zollette di zucchero e "francobolli" imbevuti di acido lisergico (LSD).



La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare anche due bilancini di precisione e materiale in cellophane per il confezionamento delle dosi.