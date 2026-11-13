APPIANO. La giunta comunale di Appiano ha voluto fare un bel regalo di Natale in anticipo ai residenti: da metà dicembre fino a metà febbraio non si pagherà il parcheggio al lago Grande di Monticolo, che in passato è stato a lungo gratuito. L’esecutivo guidato da Lorenz Ebner ha raccolto una richiesta esplicita dei residenti in tal senso. Monticolo è una meta molto amata in ogni stagione dell’anno.



Soprattutto durante i mesi invernali, molti residenti scelgono questa località per passeggiare nel bosco, pattinare sul ghiaccio o semplicemente rilassarsi immersi nella natura. È quindi comprensibile il desiderio espresso dalla popolazione di poter usufruire gratuitamente del parcheggio durante questo periodo. L'amministrazione comunale intende ora venire incontro a questa richiesta.



L'assessora competente Heidi Felderer ha proposto alla giunta comunale di sospendere il pagamento della sosta nel periodo compreso tra il 14 dicembre 2026 e il 13 febbraio 2027. In questo modo si intende anche mantenere una promessa fatta alla popolazione in occasione della riorganizzazione del sistema di gestione del parcheggio.



«Per me è sempre stato, e continua a essere, importante che le esigenze degli abitanti di Monticolo e dell'intera popolazione di Appiano vengano prese seriamente in considerazione. Soprattutto durante l'inverno, deve essere possibile visitare e godere delle bellezze della nostra area ricreativa senza complicazioni», sottolinea l'assessora Heidi Felderer.



«La regolamentazione del parcheggio di Monticolo ha impegnato intensamente l'amministrazione comunale nel corso dell'ultimo anno. Sono stati dedicati molto tempo e impegno per migliorare il sistema esistente e individuare una soluzione che funzionasse nel miglior modo possibile. Sono quindi particolarmente soddisfatta del fatto che la scorsa stagione si sia svolta molto bene», spiega Petra Prackwieser, rappresentante della frazione di Monticolo.



Visto il buon risultato raggiunto, Prackwieser ringrazia la collega assessora Heidi Felderer e il personale del suo ufficio per l'impegno e l'ottima collaborazione, nonché il sindaco Lorenz Ebner per il suo sostegno. «È bello quando, lavorando insieme, riusciamo a trovare soluzioni che portano benefici concreti alla popolazione». MAX.BO