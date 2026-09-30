BOLZANO. Gabriele Morandell, leader dell'ala sociale della Svp, la Soziale Mitte, ha deciso di lasciare l'incarico di segretaria generale della Regione Trentino-Alto Adige. La decisione arriva dopo le polemiche suscitate dalle sue recenti prese di posizione critiche nei confronti del proprio partito e del partner di coalizione Fratelli d'Italia. Il sito istituzionale della Regione la indica tuttora come responsabile della Segreteria generale.

«Sono consapevole che esiste un'incompatibilità tra il mio impegno politico e il ruolo di alta funzionaria, e vi porrò rimedio su richiesta del presidente della Provincia», ha dichiarato Morandell al Dolomiten. Arno Kompatscher ha spiegato di aver affrontato con lei la questione la scorsa settimana, sottolineando la possibile criticità legata al contemporaneo ruolo amministrativo e all'attività politica. «Ora ha comunicato la sua decisione, che va naturalmente rispettata e di cui prendiamo atto», ha aggiunto il presidente.

La tensione era aumentata dopo che Morandell aveva dichiarato di preferire una coalizione con Sven Knoll e la Süd-Tiroler Freiheit piuttosto che con Fratelli d'Italia. Il vicepresidente della Provincia Marco Galateo aveva contestato la compatibilità tra l'attività politica della presidente della Soziale Mitte e il suo incarico amministrativo, chiedendone la rimozione dalla Segreteria generale. Nei giorni precedenti Morandell aveva inoltre criticato il cosiddetto «Kit della patria» proposto da Galateo per le scuole italiane.

Galateo ha accolto la decisione affermando che le dimissioni rappresentano, a suo giudizio, «la scelta migliore per tutti» e auspicando che diventino effettive rapidamente. Morandell guida da poco più di un anno la Soziale Mitte, componente sociale della Volkspartei che negli ultimi tempi ha espresso posizioni critiche su alcuni aspetti dell'attuale coalizione provinciale.