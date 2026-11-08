VIENNA. È morto a 88 anni Gerhard Porsche, figlio di Ferry e nipote di Ferdinand Porsche, che nel 1931 a Stoccarda aveva fondato lo studio da cui è nata la casa automobilistica. Si è spento il 30 ottobre a St. Lorenz am Mondsee, in Alta Austria, «circondato dalla sua amata famiglia», come si legge nel necrologio riportato dalla Kronen Zeitung. Le cause della morte non sono state rese note.

Fratello di Wolfgang Porsche, a differenza di lui Gerhard aveva sempre tenuto un profilo riservato. Era molto legato alla valle del Metnitztal, in Carinzia, dove aveva una seconda casa. Lascia la moglie Iris e le figlie. La cerimonia di commiato si terrà in forma privata il 17 novembre a Thalgau.