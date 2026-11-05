BOLZANO. Lutto nel mondo della scuola e dello sport altoatesino per la scomparsa del professor Gianni Giovannini, classe 1946. Ex calciatore dell’Ac Bolzano, tennista del Tennis Gries e giudice di sedia, è stato insegnante di educazione fisica e coordinatore dell’Ufficio di educazione fisica del Provveditorato di Bolzano, dove ha guidato i campionati studenteschi.

«Prima che collega era un amico», ricorda Gianni Dalmasso. E gli ex colleghi lo salutano così: «Ciao Gianni, continuerai a correre insieme a noi».



Articolo sull’Alto Adige in edicola