BOLZANO. È morto il 13 ottobre, dopo una grave malattia, Josef Nössing, direttore fondatore dell’Archivio provinciale. Aveva 83 anni. Nato nel 1943 a Siusi, aveva studiato Storia e Filologia germanica a Marburgo e Innsbruck, completando poi la formazione superiore in Archivistica all’Istituto austriaco di ricerca storica. Dalla metà degli anni Settanta contribuì in modo determinante alla creazione del sistema archivistico autonomo altoatesino.

Alla guida dell’Archivio provinciale dal 1985 al 2007, Nössing coltivò i rapporti tra Nord e Sud attraverso le conferenze dei direttori d’archivio dell’Arge Alp e gli scambi con Innsbruck e Trento. Anche dopo il pensionamento continuò a frequentare l’istituzione come ricercatore, dedicandosi tra l’altro alla storia economica e sociale della Val Gardena nell’età moderna.

«Ha costruito l’Archivio provinciale da zero e lo ha consolidato come memoria vivente della provincia», ricorda l’assessore Philipp Achammer, che sottolinea il valore della sua opera per l’identità storica e la ricerca. La soprintendente ai Beni culturali Karin Dalla Torre ne richiama le qualità professionali e umane, ricordando anche le conversazioni mattutine nel cortile della Residenza Rottenbuch.

Per l’attuale direttore Gustav Pfeifer, l’Archivio e il mondo culturale dell’Alto Adige perdono «non solo un esperto stimato, ma anche una persona estremamente affabile, interessata e disponibile». Un ricordo che unisce il riconoscimento per il lavoro svolto alla gratitudine per i rapporti umani costruiti negli anni.