SAN LEONARDO IN PASSIRIA. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, venerdì 25 settembre, lungo la statale 44 della val Passiria, nel territorio di San Leonardo. L’allarme è scattato alle 11.25, all’altezza del chilometro 19,3.

Secondo le prime informazioni fornite dalla Croce Bianca, una moto con a bordo due cittadini tedeschi è caduta mentre percorreva la statale. Nell’incidente sono rimasti feriti entrambi gli occupanti del mezzo.

Ad avere la peggio è stato un uomo nato nel 1965, che ha riportato ferite giudicate di media gravità. Più lievi, invece, le conseguenze per la donna nata nel 1964. Entrambi sono stati soccorsi sul posto e successivamente trasportati all’ospedale di Merano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’ambulanza della Croce Bianca della val Passiria, i vigili del fuoco volontari di San Leonardo, i carabinieri e la polizia locale di San Martino e San Leonardo. Restano da chiarire nel dettaglio le cause della caduta.