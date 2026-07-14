BOLZANO. Laura Viktoria Härtig e il marito Tilman avevano scelto l'Alto Adige per le loro nozze. Residenti in Germania, si erano innamorati delle Dolomiti tanto da celebrare qui il loro matrimonio per poi proseguire con una luna di miele all'insegna delle attività sportive. Il 23 giugno, appena cinque giorni dopo lo scambio delle fedi, succede che la giovane donna, appena 30 anni, resta coinvolta in un incidente sulla statale di Passo Sella, all'altezza di Canazei. A bordo della propria bici va ad impattare contro la Ktm dell'ex campione di sci Peter Runggaldier, che se la cava con qualche frattura. Appaiono fin da subito disperate, invece, le condizioni della ciclista. Le hanno provate tutte i medici, quelli del "San Maurizio" e negli ultimi giorni il personale del centro specializzato di Murnau dove era stata trasferita, ma non c'è stato modo di strapparla alla morte. Laura Viktoria Härtig è spirata domenica sera dopo 19 giorni d'agonia.



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