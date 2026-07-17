GIUDICARIE. Una moto caricata solo parzialmente nel bagagliaio, fissata in modo precario e con parti sporgenti prive delle necessarie segnalazioni. È quanto hanno riscontrato gli agenti della Polizia locale delle Giudicarie durante un controllo del territorio, fermando un automobilista che trasportava il mezzo in condizioni ritenute pericolose.

Dopo le verifiche, al conducente è stata contestata una violazione del Codice della strada. Il veicolo è stato inoltre fermato fino a quando il carico non è stato sistemato in modo corretto e sicuro.

«Il Codice della strada è chiaro – ricorda la Polizia locale –: il carico deve essere sistemato in modo da non poter cadere, da non compromettere la stabilità del veicolo, da non coprire dispositivi di illuminazione o la targa e da non sporgere oltre i limiti consentiti, salvo le previste segnalazioni».

L'episodio viene portato come esempio dell'importanza di trasportare qualsiasi carico nel rispetto delle norme, sia per la sicurezza di chi è alla guida sia per quella degli altri utenti della strada.