BURGUSIO. Un grave incidente stradale ha sconvolto oggi, 18 luglio, la Val Venosta, dove una motociclista tedesca di 20 anni ha perso la vita lungo la strada statale all'altezza di Burgusio.

Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una seconda motocicletta. Il conducente, un 64enne italiano, ha riportato lesioni gravi ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano per ricevere le cure del caso.

Altre cinque persone, tra cui due bambini che viaggiavano sull'auto, sono invece rimaste ferite in modo non grave. Dopo le prime cure sono state accompagnate all'ospedale di Silandro per gli accertamenti.

Per l'intervento sono stati mobilitati i sanitari della Croce Bianca, con ambulanze, automedica ed elisoccorso Pelikan 3, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, incaricati di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.

La statale della Val Venosta è rimasta chiusa per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. La viabilità è tornata regolare nel primo pomeriggio, dopo la conclusione delle operazioni.