ROMA. Scatta la rottamazione di multe, bolli auto e tributi locali. Da venerdì 16 ottobre i contribuenti potranno presentare domanda per la nuova definizione agevolata delle cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione da Comuni, Regioni e altri enti territoriali. Il termine per aderire è fissato al 15 dicembre 2026, esclusivamente attraverso la procedura telematica.

Da oggi, 15 ottobre, è già possibile richiedere sul sito dell’Agenzia il prospetto informativo, che indica quali debiti possono essere rottamati e gli importi dovuti. La richiesta può essere effettuata nell’area riservata, accedendo con Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi, oppure nell’area pubblica allegando un documento di riconoscimento. Per le richieste nell’area riservata, il prospetto sarà disponibile tramite un collegamento inviato per e-mail entro 12 ore.

La rottamazione-quinquies permette di scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2027, oppure la dilazione fino a 54 rate bimestrali, ciascuna di importo non inferiore a 100 euro. L’Agenzia comunicherà le somme effettivamente dovute entro il 28 febbraio 2027. Il beneficio decade in caso di mancato o insufficiente pagamento della rata unica, di due rate anche non consecutive oppure dell’ultima rata prevista.

Attenzione però: non tutti i debiti locali rientrano automaticamente nella rottamazione. Sono esclusi quelli riscossi direttamente dagli enti o affidati a concessionari privati, per i quali Comuni e Regioni possono introdurre procedure autonome. Sono circa 1.500 gli enti territoriali aderenti. Prima di presentare domanda è quindi necessario verificare quali cartelle risultino effettivamente ammesse alla definizione agevolata.