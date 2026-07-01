BOLZANO. Il Consiglio provinciale di Bolzano ha ospitato la presentazione della Rete contro le povertà "Tutti contro le povertà", iniziativa nata nel 2025 su impulso della Federazione per il Sociale e la Sanità Ets e oggi composta da 22 organizzazioni. L'obiettivo è mettere in rete istituzioni, associazioni, mondo della ricerca e società civile per affrontare in modo coordinato le diverse forme di povertà presenti sul territorio.

Ad aprire l'incontro è stato il presidente del Consiglio provinciale Angelo Gennaccaro, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti. «Il Consiglio provinciale è il luogo del confronto democratico e della rappresentanza della nostra comunità. Per questo siamo lieti di ospitare un'iniziativa dedicata a un tema di grande rilevanza sociale come il contrasto alle povertà». Gennaccaro ha evidenziato come il lavoro comune tra istituzioni, volontariato e ricerca sia fondamentale per costruire una società più inclusiva.

La presidente della Federazione Roberta Rigamonti e la coordinatrice della Rete Elisa Berger hanno ricordato che il progetto nasce da un manifesto sottoscritto anche dall'allora presidente del Consiglio provinciale Arnold Schuler. Il documento individua cinque priorità: contrastare la povertà in tutte le sue forme, rafforzare i valori sociali, promuovere le relazioni interpersonali, garantire pari opportunità e assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Tra gli obiettivi per il biennio 2026-2027 figurano iniziative sulla povertà educativa e sul mercato degli affitti, attività di raccolta dati, un percorso formativo dedicato ai giornalisti e un convegno previsto a Bolzano nel mese di ottobre.

Nel corso della presentazione sono stati illustrati anche alcuni studi realizzati dalla Libera Università di Bolzano con il sostegno della Provincia. La ricercatrice Ruth Sapelza ha richiamato le principali attività di ricerca, mentre Evan Tedeschi ha presentato uno studio dedicato al rischio di povertà nelle famiglie con figli tra 0 e 15 anni, evidenziando il peso di fattori come le condizioni abitative, l'occupazione e il livello di istruzione dei genitori. Christa Ladurner, del Forum Prevenzione, ha posto l'accento sulla povertà educativa, mentre la presidente di Coopbund Alto Adige Südtirol, Monica Devilli, ha indicato nello sviluppo di alloggi accessibili, cooperative a proprietà indivisa e progetti abitativi intergenerazionali alcuni strumenti per rafforzare la coesione sociale.