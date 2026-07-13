BOLZANO. Sulla questione delle aperture domenicali dei negozi interviene Forza Italia Alto Adige, che ribadisce la propria posizione a favore della libertà di impresa e della possibilità per ogni commerciante di decidere autonomamente come organizzare la propria attività.

Secondo il coordinamento provinciale del partito, nessuno meglio del titolare di un esercizio commerciale conosce le esigenze della clientela, i costi di gestione e gli orari più adatti per garantire un'attività sostenibile. Per questo motivo, sostiene Forza Italia, non dovrebbero essere la politica o norme restrittive a stabilire quando un negozio debba rimanere aperto o chiuso.

Il partito sottolinea inoltre come il commercio presenti realtà molto diverse tra loro. Alcuni esercizi trovano conveniente lavorare la domenica e nei giorni festivi perché rispondono a una domanda concreta del mercato, mentre altri preferiscono restare chiusi in assenza di un adeguato ritorno economico. Una flessibilità che, secondo Forza Italia Alto Adige, permette al sistema commerciale di adattarsi alle esigenze del territorio.

Nel comunicato viene evidenziato anche l'aspetto occupazionale. Le aperture festive, in particolare per le attività di maggiori dimensioni, rappresentano infatti un'opportunità di lavoro aggiuntiva per studenti, giovani, persone con impegni familiari e lavoratori in cerca di un impiego part-time. Per Forza Italia Alto Adige, la scelta sugli orari deve quindi restare nelle mani degli imprenditori, nel rispetto delle norme sul lavoro e dei diritti dei dipendenti, lasciando che sia il mercato a determinare l'effettiva necessità di apertura.