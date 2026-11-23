BOLZANO. Il futuro delle aperture domenicali e festive dei negozi in Alto Adige entra nel confronto tra Provincia, sindacati e rappresentanti del commercio. Si è svolto il primo incontro convocato dal vicepresidente provinciale e assessore al Commercio Marco Galateo, insieme al direttore di Dipartimento Giovannetti Melchiorri. Nessuna decisione è stata presa: l'obiettivo è valutare le diverse esigenze prima di eventuali interventi.

«Il tema va affrontato con equilibrio e senza pregiudizi», ha dichiarato Galateo, sottolineando che una chiusura generalizzata potrebbe mettere in difficoltà le imprese e compromettere posti di lavoro. Tra gli aspetti da considerare anche le differenze tra località turistiche, centri commerciali e attività di vicinato, oltre alla conciliazione tra lavoro e vita familiare.

Sul piano normativo, Giovannetti Melchiorri ha ricordato che, dopo le modifiche allo Statuto di autonomia, la Provincia ha recuperato competenze in materia di commercio e orari. Per esercitarle concretamente sarà però necessaria un'apposita norma di attuazione, con il coinvolgimento della Commissione dei Sei e del Governo. Nel frattempo resta in vigore la normativa attuale.

Il confronto proseguirà nei prossimi mesi, coinvolgendo anche le associazioni dei consumatori. La questione sarà inserita nella Piattaforma Economia, dove verrà valutata la possibilità di commissionare studi sugli effetti delle diverse ipotesi per imprese, lavoratori e consumatori.