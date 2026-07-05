BOLZANO. Caldo di nuovo in aumento e nei nidi torna l'emergenza. In alcune strutture si sfiorano i 30-31 gradi: ventilatori insufficienti, climatizzatori spesso impossibili da installare negli edifici storici. Genitori e insegnanti chiedono interventi urgenti.



Per la giornata di oggi, 5 luglio, il meteo provinciale segnala un clima sereno, con qualche nube in transito. Temperature massime tra 25 gradi in Alta Val d'Isarco e 33 gradi in Bassa Atesina. Anche domani e martedì è prevista un'alternanza di sole e nubi. Le temperature torneranno a salire da mercoledì in poi.



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