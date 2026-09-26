CAMPO TURES. Nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, scomparso il 5 settembre 2026. Anche la quarta giornata complessiva di ricerche intensive, svolta sabato 26 settembre, si è conclusa senza esito. Oltre 90 soccorritori hanno lavorato per quattro ore nell’area delle cascate di Riva, lungo il torrente Riva e il fiume Aurino, fino al bacino artificiale Kniepass.



Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa... Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa... Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa... Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa... Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa... Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa... Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa... Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa... Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa... Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa... Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa... Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa... Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa... Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa... Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa... Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa... Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa... Ancora nessuna traccia di Horst Crepaz, 79 anni, disperso dal 5 settembre. Sa...

Le squadre specializzate nel soccorso in acque correnti hanno controllato entrambe le sponde del Riva, dalle cascate alla confluenza con l’Aurino. Le imbarcazioni hanno poi perlustrato il fiume fino al bacino, suddividendo il percorso in più tratti. Sono stati utilizzati anche un sonar e droni.

L’attenzione si è concentrata su quattro pozze e un piccolo bacino vicino alle cascate di Riva. Alcune pozze raggiungono i sette metri di profondità e presentano correnti forti. I soccorritori acquatici e i sommozzatori sono stati assicurati dalle squadre del Soccorso alpino e calati verso l’acqua con sistemi a fune. La portata dell’acqua è stata regolata in collaborazione con la centrale elettrica di Tobl per migliorare la visibilità.

Alle ricerche hanno partecipato gruppi di soccorso acquatico dell’Alto Adige e del Tirolo Orientale, il Soccorso alpino AVS di Campo Tures, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza e diversi corpi dei vigili del fuoco. La direzione delle operazioni ha ringraziato tutte le unità per la collaborazione.