BOLZANO. L'ondata di maltempo che ha investito l'Austria sta provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità stradale e ferroviaria, con disagi anche nei collegamenti con l'Alto Adige. Le abbondanti nevicate di giovedì 26 novembre hanno interessato soprattutto la Bassa Austria, la Carinzia e il Tirolo, causando incidenti, code e chiusure di importanti arterie.

Particolarmente critica la situazione sulla rete autostradale. Sono stati chiusi la tangenziale esterna di Vienna e il tunnel del Karawanken, che collega la Carinzia alla Slovenia. Forti rallentamenti si sono registrati lungo l'autostrada del Sud, tra Graz e Villaco, e sull'autostrada dei Tauri, nel Salisburghese e in Carinzia.

Problemi anche in Tirolo, dove le precipitazioni nevose hanno provocato diversi incidenti e congestionato la circolazione. Il traffico procede a rilento sul versante austriaco dell'autostrada del Brennero. L'automobilclub austriaco Öamtc ha invitato gli automobilisti a mettersi in viaggio soltanto in caso di effettiva necessità.

Il maltempo ha avuto conseguenze anche sui collegamenti ferroviari transfrontalieri. È stata interrotta la circolazione dei treni tra Sillian, nel Tirolo orientale, e San Candido, in Val Pusteria. Per garantire gli spostamenti dei passeggeri è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus.