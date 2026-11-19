BOLZANO. La neve è tornata protagonista in Alto Adige, imbiancando numerose località di montagna, compreso il Brennero. Le precipitazioni interessano soprattutto le Dolomiti, con fiocchi fino alle valli più alte e un limite della neve attualmente compreso tra 1.000 e 1.400 metri, a seconda delle zone e dell'intensità dei fenomeni.

«Ora è arrivata la depressione annunciata e sulle Dolomiti ci sono nevicate più intense anche nelle valli più alte», spiega Dieter Peterlin, meteorologo provinciale. Le aree maggiormente interessate sono Val Gardena, Val Badia e Alta Pusteria, dove le precipitazioni stanno assumendo caratteristiche decisamente invernali.

«Il limite della neve è tra i 1.000 e i 1.400 metri, a seconda dell'intensità», precisa Peterlin. «Nelle Dolomiti, dove oggi nevica più intensamente con la prima vera irruzione invernale fino alle valli più alte, il limite è più basso».

Al momento non si segnalano particolari problemi alla viabilità, ma la Centrale Viabilità dell'Alto Adige invita gli automobilisti a prestare attenzione alle carreggiate parzialmente innevate e scivolose. La raccomandazione è di mettersi in viaggio soltanto con un'adeguata attrezzatura invernale.

Le nevicate proseguiranno fino al pomeriggio di oggi, giovedì 19 novembre 2026, prima di lasciare spazio a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. La tregua durerà però soltanto due giorni: domenica 22 novembre sono attese nuove nevicate, come conferma lo stesso Peterlin.