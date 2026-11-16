BOLZANO. L’Alto Adige potrebbe essere tra le aree alpine italiane più favorite dalle nevicate nel corso dell’inverno 2026-2027. Le prime proiezioni stagionali indicano infatti uno scenario positivo per otto comprensori sciistici della provincia: Val Gardena, Alta Badia, Plan de Corones, Obereggen, Alpe di Siusi, Solda, Val Senales e Gitschberg.

Secondo l’analisi pubblicata da Skiinfo, basata sulle elaborazioni stagionali del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), tutte le otto località considerate potrebbero registrare quantitativi di neve superiori alla norma. L’innevamento complessivo, tuttavia, dovrebbe rimanere vicino alla media.

La prospettiva è quella di una stagione relativamente mite e più piovosa del normale sulle Alpi italiane. Un elemento importante sarà la quota neve, prevista intorno ai 1.250 metri per l’Alto Adige. Questo significa che, soprattutto alle altitudini inferiori, non tutte le precipitazioni si tradurranno necessariamente in nevicate.

A rendere più complesso il quadro c’è anche El Niño, il fenomeno climatico legato al riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico equatoriale. L'ultimo aggiornamento del Climate Prediction Center statunitense, pubblicato il 12 novembre, segnala un episodio in forte intensificazione, con anomalie delle temperature oceaniche superiori ai quattro gradi in alcune aree del Pacifico.

Non è però possibile stabilire un collegamento diretto tra l'intensità del fenomeno e la quantità di neve che cadrà sulle Dolomiti. Gli effetti di El Niño sull'Europa sono limitati e non consentono, da soli, di formulare previsioni affidabili per la stagione sciistica.