BOLZANO. Neve fino a 1.500 metri di quota, temporali con fulmini e tuoni, grandine e raffiche di vento fino a 76 chilometri orari. È stata una notte di maltempo intenso quella tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre in Alto Adige, investito prima da una perturbazione legata alla depressione sul Golfo di Genova e poi dal passaggio di un fronte freddo. Il brusco calo delle temperature ha riportato la neve sulle montagne, imbiancando le vette dalla Vallelunga, nei pressi del Passo di Resia, fino all'Alpe di Siusi.

A tracciare il bilancio è il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Le precipitazioni sono iniziate già mercoledì, con piogge diffuse e particolarmente abbondanti sui versanti esposti a sud. Il dato più significativo arriva da Santa Valburga, in Val d'Ultimo, dove sono caduti 85 millimetri di pioggia. Durante la notte il fronte freddo ha portato un ulteriore peggioramento, accompagnato da forti raffiche di vento: raggiunti i 76 chilometri orari a Salorno e i 71 a Merano.

Non sono mancati fenomeni insoliti per il periodo, con 23 fulmini registrati e una grandinata nella zona di San Genesio. In alta quota le temperature sono precipitate di circa 10 gradi, trasformando la pioggia in neve, a tratti anche intorno ai 1.500 metri. «I temporali sono rari in questa stagione, ma non eccezionali, e la prima nevicata fino a quote medie è normale per il mese di ottobre», spiega Peterlin.

Dopo una notte particolarmente movimentata, la situazione è già migliorata nelle prime ore di oggi, giovedì 22 ottobre. Il vento si è attenuato, le nuvole hanno cominciato a diradarsi e il fronte perturbato ha lasciato spazio a condizioni più stabili. Per la giornata si prospettano schiarite e tratti soleggiati, in un contesto decisamente più fresco rispetto ai giorni precedenti.