BOLZANO. È tornato l’obbligo delle dotazioni invernali sulle strade interessate dalle ordinanze. Dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027, anche in Alto Adige, gli automobilisti devono utilizzare pneumatici adeguati oppure avere a bordo catene da neve omologate. La prescrizione vale anche con l’asfalto asciutto, ma non riguarda indistintamente tutte le strade.

Non è quindi necessario sostituire le gomme estive, purché si disponga di catene compatibili con il proprio veicolo. Sono consentite anche le calze da neve omologate. Chi sceglie gli pneumatici invernali deve verificare la presenza della sigla M+S, richiesta dalla normativa italiana. Ammesse anche le gomme quattro stagioni con la stessa marcatura.

Per affrontare neve e ghiaccio in maggiore sicurezza è consigliabile utilizzare quattro pneumatici invernali e controllare l’usura del battistrada. Il limite legale è di 1,6 millimetri, ma per mantenere buone prestazioni sulla neve è preferibile non scendere sotto i quattro millimetri.

Chi circola senza le dotazioni richieste rischia una multa e può essere obbligato a fermarsi. Attenzione anche alla scadenza del 15 maggio 2027: entro quella data devono essere sostituite le gomme invernali con un codice di velocità inferiore a quello previsto dalla carta di circolazione.



Le multe



Chi percorre una strada soggetta all'obbligo senza le dotazioni richieste rischia una sanzione da 42 a 173 euro nei centri abitati e da 87 a 344 euro fuori dai centri abitati. Gli agenti possono inoltre ordinare al conducente di non proseguire il viaggio fino a quando il veicolo non sarà adeguatamente equipaggiato. Le sanzioni possono scattare anche in assenza di neve, perché conta l'ordinanza in vigore sul tratto percorso.