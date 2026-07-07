BOLZANO. La Procura della Repubblica di Bolzano ha concluso le indagini sull'omicidio di Cal Ionut Marius (nella foto), avvenuto nella notte del 12 ottobre 2025 nel parcheggio pubblico di piazza I Maggio. All'indagato è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, nei prossimi giorni, il pubblico ministero eserciterà l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo l'imputazione formulata dalla Procura, l'uomo è accusato del reato di omicidio volontario, previsto dall'articolo 575 del Codice penale, per aver provocato la morte della vittima colpendola con cinque coltellate. Due fendenti avrebbero raggiunto il volto, uno la regione ascellare sinistra e due il torace. La ferita risultata mortale, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe perforato la parete del ventricolo destro del cuore, causando uno shock cardiogeno.

I fatti contestati risalgono alla notte del 12 ottobre 2025, tra le 00.40 e le 00.45, nel parcheggio pubblico di piazza I Maggio, a Bolzano. Le indagini coordinate dalla Procura hanno portato alla ricostruzione dell'accaduto e alla contestazione formale del delitto di omicidio volontario.

La Procura ha reso noto che il prossimo passo sarà la richiesta di rinvio a giudizio davanti al giudice competente. Come previsto dall'ordinamento italiano, l'indagato beneficia comunque della presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.