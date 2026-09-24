BOLZANO. Tre persone denunciate, 128 identificate e 15 veicoli controllati: è il bilancio del servizio straordinario «Alto Impatto» svolto ieri a Bolzano. L’operazione, disposta dal questore Giuseppe Ferrari, ha coinvolto Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia municipale. Le verifiche si sono concentrate nella zona del Virgolo, dove nei giorni scorsi erano state segnalate situazioni di degrado.

In via del Calvario gli agenti hanno fermato un cittadino marocchino di 31 anni. Durante la perquisizione personale, secondo quanto riferito dalla Questura, hanno trovato circa 30 grammi di hashish e tre pastiglie di Rivotril, nascosti negli indumenti intimi. Il materiale è stato sequestrato.

Il 31enne è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per non aver rispettato un foglio di via dal Comune di Bolzano. L’uomo è un richiedente asilo e, secondo la polizia, ha precedenti per reati legati agli stupefacenti.

Nel corso della stessa giornata sono state denunciate per inosservanza del foglio di via altre due persone: una cittadina italiana e un cittadino marocchino, entrambi di 35 anni. I controlli rientrano nei servizi di prevenzione disposti nelle aree cittadine considerate più esposte a fenomeni di illegalità diffusa.