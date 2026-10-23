ORA. Un altro tentativo di truffa ai danni di un anziano sventato grazie alla prontezza della vittima e all'intervento dei carabinieri. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 ottobre, i militari della Stazione di Ora hanno arrestato in flagranza una donna di 44 anni, residente in provincia di Napoli, accusata di aver tentato di raggirare un pensionato di 82 anni con il collaudato stratagemma del finto maresciallo. L'arresto è stato convalidato questa mattina dal giudice, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

La vicenda è iniziata nella tarda mattinata, mentre l'anziano si trovava a Cavalese per motivi personali. Un uomo lo ha contattato telefonicamente presentandosi come maresciallo dei carabinieri e intimandogli di tornare a casa entro un determinato orario. Il pretesto era una presunta mancata presentazione alla caserma di Bolzano: per questo avrebbe dovuto consegnare denaro e gioielli a una donna, spacciata per ufficiale giudiziario.

Il pensionato, però, non è caduto nella trappola. Insospettito, ha avvertito i carabinieri di Cavalese, che hanno coinvolto i colleghi di Ora. I militari, con il supporto dell'Aliquota Operativa di Egna e della Stazione di Laives, si sono nascosti nell'abitazione dell'82enne, assistendo anche a una seconda telefonata del falso maresciallo, che annunciava l'arrivo di una donna di nome Laura per ritirare i preziosi.

Intorno alle 15, la donna si è presentata alla porta qualificandosi come ufficiale giudiziario incaricato dai carabinieri. Entrata in casa, ha preso tre orologi che l'anziano aveva lasciato sul tavolo della cucina e ha chiesto dove fosse custodito il denaro. A quel punto sono intervenuti i militari, che l'hanno bloccata e arrestata, recuperando gli orologi e restituendoli al proprietario. Dopo gli accertamenti, la 44enne è stata trasferita nelle camere di sicurezza del Comando provinciale di Bolzano. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.