OSSANA. Un giovane orso si aggira da alcune settimane tra Cusiano Alta e Strombiano, nel territorio di Ossana, in Trentino, dove ha provocato danni agli orti vicino alle abitazioni e nelle aree circostanti. A lanciare l’avviso è il Comune, che invita i residenti a prestare attenzione e a segnalare eventuali nuovi episodi.

L’esemplare è stato identificato come M118 ed è già stato radiocollarato dal Servizio Foreste della Provincia di Trento, che ne monitora gli spostamenti. L’amministrazione comunale raccomanda di comunicare al 112 qualsiasi avvistamento o danno: le segnalazioni sono infatti necessarie per attivare le procedure previste dal Pacobace, il protocollo per la gestione dell’orso bruno.

Non si tratta del primo avvistamento in paese: circa un mese fa un altro orso era stato segnalato nel centro di Ossana, nei pressi del parcheggio del municipio.