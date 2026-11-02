MOLVENO. Due giovani cacciatori bloccati sui rispettivi palchi di caccia a causa della presenza di un orso che non voleva allontanarsi. È accaduto nella prima serata di oggi, lunedì 2 novembre 2026, in località Prapolo, sopra Molveno, nei pressi di una strada forestale. Per consentire ai due ragazzi di scendere in sicurezza è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco volontari.

L’animale si era fermato nella zona sottostante i palchi e, pur senza manifestare comportamenti aggressivi, non sembrava intenzionato ad andarsene. I due giovani, impossibilitati a rientrare senza rischi, hanno quindi deciso di chiedere aiuto, allertando il Corpo forestale del Trentino e i vigili del fuoco volontari di Molveno.

I primi a raggiungere la zona sono stati proprio i pompieri, intervenuti con un quad e tre fuoristrada. Per convincere l’orso ad allontanarsi hanno azionato ripetutamente i clacson dei mezzi, riuscendo infine a mettere in fuga l’esemplare.

Una volta liberata l’area, i due cacciatori sono potuti scendere dai palchi e rientrare senza conseguenze, assistiti dai soccorritori. L’intervento si è concluso senza feriti e senza la necessità di attivare la Squadra di emergenza del Corpo forestale del Trentino.