BOLZANO. Non intendono arrendersi. E soprattutto chiedono di essere ascoltati prima che venga scritta la parola fine su una storia lunga trent'anni. I pensionati che coltivano i 63 orti lungo la riva sinistra dell'Adige, nei pressi della torre Alperia, hanno scritto una lettera aperta al presidente della Provincia Arno Kompatscher. Un ultimo tentativo di aprire un confronto sulla decisione di cancellare gli appezzamenti, destinati a scomparire entro il 21 aprile 2027 per ragioni legate alla sicurezza idraulica del fiume.

La lettera arriva in vista della discussione prevista per il prossimo 25 novembre in una commissione del Consiglio provinciale. Un appuntamento al quale gli ortolani guardano con particolare attenzione, nella speranza che possa riaprire una partita che la Provincia considera ormai chiusa.

«Apprendiamo con amarezza la Sua decisione di voler eliminare i nostri orti in riva al fiume Adige nel comune di Appiano sponda sinistra orografica», scrivono i rappresentanti dei pensionati rivolgendosi direttamente a Kompatscher. Il documento è firmato dal consiglio degli ortolani e mette al centro non soltanto la perdita dei terreni, ma soprattutto le conseguenze sociali dello sgombero. «Facciamo presente che da circa 30 anni coltiviamo questi appezzamenti dedicandovi tempo, impegno e passione. Per noi pensionati, questi orti rappresentano molto di più di un semplice terreno da coltivare. Sono un'occasione quotidiana di movimento, benessere, socialità e soddisfazione personale oltre che consentirci di produrre ortaggi destinati al consumo familiare».

È questo il cuore della protesta. Per molti anziani quei piccoli fazzoletti di terra, ciascuno di circa cento metri quadrati, sono diventati un punto di riferimento quotidiano. Un luogo dove trascorrere le giornate, incontrarsi, mantenersi attivi e continuare a sentirsi parte di una comunità. La prospettiva di perdere tutto, dopo decenni di lavoro, ha suscitato amarezza e preoccupazione.

La Provincia ha motivato la decisione con la necessità di tutelare la sicurezza del territorio fluviale. Una posizione che gli ortolani non intendono ignorare, ma sulla quale chiedono spiegazioni puntuali.

«Siamo consapevoli che la sicurezza delle persone, la tutela del territorio fluviale siano esigenze fondamentali, ma chiediamo che la situazione venga valutata con attenzione tenendo conto dell'impatto sociale che la loro eliminazione comporterebbe». Non c'è dunque, almeno nelle intenzioni dichiarate, la volontà di aprire uno scontro frontale con Palazzo Widmann. Piuttosto la richiesta di conoscere nel dettaglio gli elementi che hanno portato alla decisione e di verificare se esistano alternative allo sgombero definitivo. «A tale scopo chiediamo, cortesemente, di poter conoscere le ragioni tecniche e normative che motivano la Sua decisione. Chiediamo, inoltre, la possibilità di un incontro con i rappresentanti di noi ortolani con gli uffici competenti».

La vicenda si trascina da tempo. Gli appezzamenti, originariamente concessi attraverso contratti con il Demanio statale e successivamente passati sotto la gestione provinciale, occupano complessivamente quasi undicimila metri quadrati. Già in passato gli ortolani avevano contestato il meccanismo che impedisce di riassegnare i terreni lasciati liberi, imponendo invece lo smantellamento delle strutture e il ripristino delle condizioni originarie.

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere provinciale Sandro Repetto, che ha sollevato il problema della disparità di trattamento rispetto ad altre attività agricole presenti lungo le rive dell'Adige, chiedendo chiarimenti sulla permanenza dei meleti sulla sponda opposta. Un interrogativo che si aggiunge alle richieste dei pensionati e che alimenta il confronto politico.

Adesso l'attenzione si concentra sulla commissione del 25 novembre. Gli ortolani sperano che il passaggio istituzionale possa trasformarsi in un'occasione concreta di dialogo, prima della scadenza fissata per la prossima primavera.

«Il nostro intento non è quello di contrapporci all'amministrazione, bensì di collaborare per trovare una soluzione equilibrata senza sacrificare un'attività semplice, sana e profondamente radicata nella vita di tanti cittadini».

La lettera si chiude con un saluto rispettoso e la fiducia di ricevere una risposta. Ma dietro i toni pacati rimane una richiesta precisa: non cancellare con un provvedimento amministrativo trent'anni di orti, relazioni e abitudini quotidiane senza aver prima tentato fino in fondo la strada del confronto.