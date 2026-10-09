BOLZANO. Un sistema di prenotazioni obbligatorie per visitare le Dolomiti, con ingressi contingentati e fasce orarie stabilite in anticipo grazie all'intelligenza artificiale. È la proposta lanciata da Reinhold Messner per contrastare l'overtourism, il sovraffollamento turistico che interessa alcune delle località più conosciute delle montagne patrimonio dell'umanità. In un'intervista alla Südtiroler Tageszeitung, il re degli ottomila chiede una soluzione condivisa tra Alto Adige, Trentino e Bellunese, capace di distribuire meglio i visitatori.

Il meccanismo immaginato da Messner prevede l'acquisto di un ticket prima ancora di partire, con un sistema di slot simile a quello utilizzato nei musei. Se una destinazione come la Val di Funes risultasse già satura alle 10 del mattino, non verrebbero più rilasciati biglietti per quella giornata e, se necessario, nemmeno per quella successiva. I turisti sarebbero così indirizzati verso altre località meno affollate. «Con l'intelligenza artificiale oggi non sarebbe più un problema», sostiene l'alpinista, convinto che la tecnologia possa aiutare a governare i flussi.

Il problema, ricorda Messner, non è nuovo. Già vent'anni fa aveva denunciato il rischio di sovraffollamento nella sua valle natale, oggi particolarmente frequentata dai turisti asiatici. «Io ho sempre saputo che Santa Maddalena sarebbe diventata un hotspot», ribadisce. La risposta, tuttavia, non può limitarsi ai singoli territori. «Bisogna affrontare il problema insieme», insiste, indicando nel Bellunese una possibile alternativa alle destinazioni altoatesine più congestionate. «Belluno ha nettamente troppo pochi ospiti, nonostante lì si trovi la parte più bella delle Dolomiti», osserva, proponendo di indirizzarvi parte dei visitatori.

Il sistema non dovrebbe però trasformarsi in un'occasione per aumentare gli introiti turistici. «Non si tratta di fare cassa», chiarisce Messner, precisando che il prezzo dei biglietti dovrebbe rimanere contenuto e servire anche a coprire i costi di gestione. Gli incassi, secondo l'alpinista, dovrebbero essere destinati ai contadini che mantengono il paesaggio dolomitico, contribuendo a preservarne il valore culturale e ambientale. Infine, una critica allo slogan «Tourist go home», che invita i visitatori ad andarsene: «Siamo noi stessi i responsabili di questa situazione», conclude.