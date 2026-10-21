BOLZANO. Fermati in Cisgiordania dall’esercito israeliano, trattenuti per circa 48 ore e infine rilasciati con un provvedimento di espulsione. Protagonisti della vicenda due bolzanini, Alberto Tartarotti, 67 anni, e il figlio Manuel (foto Fb), 35, arrivati il 18 ottobre nella zona di Hebron per consegnare aiuti raccolti in Alto Adige.

I due sostenevano Youth of Sumud, associazione pacifista palestinese insignita del premio Langer 2024. Secondo le autorità israeliane, avrebbero partecipato a una raccolta di olive non autorizzata in un’area militare. Padre e figlio affermano di non essere stati a conoscenza dei divieti.

Per entrambi è scattato il divieto di rientrare in Israele per dieci anni. I due, secondo quanto riferito dalla Rai regionale, si trovano ora in aeroporto in attesa di tornare in Italia. Manuel Tartarotti è dottorando alla Libera Università di Bolzano e da anni opera nella cooperazione internazionale.