BOLZANO. La Provincia autonoma di Bolzano ha stanziato 1,96 milioni di euro per sostenere gli interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio altoatesino. Le risorse saranno destinate a 440 progetti presentati alla Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio, con contributi per la realizzazione e la manutenzione di steccati tradizionali in legno, tetti in scandole, muri a secco, rogge e sentieri.

Secondo l'assessore provinciale Peter Brunner, i finanziamenti rappresentano «un arricchimento sia estetico che ecologico della provincia» e confermano l'attenzione dell'amministrazione verso la conservazione del paesaggio. Il direttore dell'Ufficio amministrativo Territorio e Paesaggio Horand Maier sottolinea come l'interesse per i contributi sia rimasto elevato anche nel 2026.

La quota più consistente delle risorse, oltre 1,6 milioni di euro, sarà destinata agli interventi situati al di fuori delle aree protette. Circa 319 mila euro finanzieranno invece progetti nei parchi naturali, nei biotopi, nei monumenti naturali e nel Parco nazionale dello Stelvio.

Tra gli interventi ammessi a contributo, i finanziamenti più consistenti riguardano i tetti tradizionali in scandole, che ricevono circa 580 mila euro, seguiti dai muri a secco, con 563 mila euro. Il maggior numero di domande, invece, riguarda gli steccati tradizionali in legno: sono state accolte 202 richieste, per un importo complessivo di quasi 530 mila euro. Completano il quadro circa 180 mila euro destinati alla manutenzione delle rogge e 103 mila euro per la manutenzione delle strade di accesso e dei sentieri nei parchi naturali e nel Parco nazionale dello Stelvio.

Nel 2025 la Provincia aveva aggiornato i criteri per l'assegnazione dei contributi, aumentando le percentuali di finanziamento per alcune opere di particolare valore paesaggistico e adeguandole all'aumento dei costi. Nello stesso periodo è stata inoltre completata la digitalizzazione della procedura di presentazione e gestione delle domande.