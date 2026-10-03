BOLZANO. Due milioni di euro alle famiglie di due operai morti in un incidente stradale avvenuto sulla carreggiata nord dell'A22, all'altezza di Chiusa. Fu una tragedia, quella del 30 maggio del 2025, che costò la vita a due colleghi di origine kosovara, di 21 e 23 anni: Valdrin Xhyliqi, residente a Bronzolo, e Driton Sadikaj di Bolzano. L'assicurazione della ditta del capoluogo, per cui lavoravano da quando erano appena maggiorenni, ha pagato i risarcimenti del danno per la perdita del rapporto parentale.

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