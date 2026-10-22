BOLZANO. Via libera al nuovo parcheggio interrato di piazza della Vittoria. Dopo la sentenza favorevole del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, anche il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società Martinelli & Benoni contro l’aggiudicazione della concessione per la costruzione e gestione dell’autorimessa. Il Comune di Bolzano punta ora alla consegna del cantiere e all’avvio dei lavori entro la fine del 2026.

L’aggiudicazione è stata confermata a favore del raggruppamento temporaneo d’impresa guidato da Parcheggi Italia, insieme a PAC, Erdbau e Geobau. Soddisfatto il sindaco Claudio Corrarati, che considera la decisione un passaggio importante per un intervento destinato a migliorare la disponibilità di parcheggi nel centro cittadino e a riqualificare piazza della Vittoria. Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Stephan Konder ha annunciato incontri tecnici nei prossimi giorni per definire gli ultimi passaggi amministrativi e operativi.

Il progetto prevede cinque piani interrati con 390 posti auto e 39 posti moto, per un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro. I primi tre livelli saranno destinati prevalentemente alla sosta a rotazione, con spazi anche per gli abbonamenti dei residenti. Nei piani inferiori troveranno posto box auto e parcheggi per motocicli destinati alla vendita. La concessione avrà una durata di 38 anni, mentre per completare i lavori sono previsti 570 giorni.

Con la costruzione dell’autorimessa sarà realizzata anche la riqualificazione della superficie di piazza della Vittoria. Intanto, il trasferimento del mercato del sabato nella nuova collocazione sta dando, secondo il Comune, risultati positivi. Lo spostamento anticipato consente di verificare l’organizzazione degli spazi e dei flussi prima dell’apertura del cantiere. Il mercato continuerà a svolgersi nella nuova sede per tutta la durata dell’intervento.