BOLZANO. Ancora un episodio di violenza al Parco Mignone, da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti per i problemi di sicurezza che si concentrano soprattutto nelle ore serali. Giovedì 2 luglio un uomo, residente nel quartiere, racconta di essere stato rapinato mentre rientrava a casa dal lavoro.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 21.45. Secondo il suo racconto, tre giovani africani, lo avrebbero fermato all'interno del parco e uno di loro gli avrebbe puntato un coltello alla gola per rapinarlo. "Erano le 21.45 circa e mi hanno puntato il coltello alla gola. Non ho nemmeno accennato a una reazione, ma mi sono limitato a dire loro che non avevo nemmeno uno spicciolo perché sono povero come loro. I tre, sempre sotto la minaccia del coltello, mi hanno letteralmente perquisito e, preso atto che non avevo nulla, se la sono data a gambe".

L'uomo racconta di non aver riportato ferite, ma di essere rimasto profondamente scosso. "Ho pensato di sporgere denuncia, ma so che non servirebbe a niente. Era buio e non potrei riconoscerli. Denunciarli, insomma, è inutile. E anche se li prendessero, purtroppo so che non succederebbe loro nulla".

“Urla, risse e degrado regnano sovrani e, al mattino, spazzatura e bottiglie rotte sono ovunque”, racconta chi vive in zona. A volte non mancano nemmeno le tracce di sangue. "L'area andrebbe chiusa alle 22 - sbotta un altro residente - perché qui dentro, al calar delle tenebre, accade davvero di tutto. Le forze dell'ordine pattugliano la zona, ma quasi esclusivamente durante il giorno. La sera le pattuglie servono a poco o nulla perché, per capire la realtà di questa zona, servirebbero servizi in borghese. Abbiamo segnalato più volte il problema anche alla circoscrizione, ma non è cambiato nulla".

La percezione, riferiscono diversi residenti, è che quest'area verde, situata lontano dal centro cittadino, riceva meno attenzione rispetto ad altri parchi della città, come il Parco Cappuccini, ad esempio.