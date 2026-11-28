BOLZANO. L'Alto Adige è al top in Italia per i redditi dichiarati dai lavoratori autonomi che beneficiano della flat tax. Nel 2024 le 13.501 partite Iva altoatesine in regime forfettario hanno dichiarato un reddito medio annuo di 20.450 euro, contro una media nazionale di 17.190 euro. Una differenza di quasi il 19 per cento. A certificarlo è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, sulla base dei dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Giovane, laureato e spesso precario: è questo l'identikit del lavoratore autonomo che emerge dall'indagine nazionale. Tra le categorie maggiormente rappresentate figurano i professionisti della sanità privata, come medici, psicologi e fisioterapisti, ma anche ingegneri, architetti, avvocati e consulenti aziendali.

Nonostante il vantaggio fiscale, secondo la Cgia, molti di questi lavoratori devono fare i conti con una forte precarietà occupazionale, ritardi nei pagamenti, collaborazioni con un unico committente e l'assenza delle principali tutele riservate ai dipendenti, come ferie retribuite, tredicesima e trattamento di fine rapporto.

Il regime forfettario prevede un'aliquota del 15 per cento, ridotta al 5 per cento per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti. Con la manovra finanziaria 2027 il governo punta ad innalzare il tetto dei ricavi annui dagli attuali 85 mila a 100 mila euro.

La Cgia evidenzia inoltre come il confronto fiscale con i lavoratori dipendenti debba tenere conto delle differenti modalità di determinazione del reddito imponibile e delle diverse tutele contrattuali.