BOLZANO. La futura Zona a traffico limitato del Passo Gardena incassa il sostegno del sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante. L'esponente di Forza Italia ha espresso soddisfazione per i progressi compiuti dalla Provincia autonoma di Bolzano e dai Comuni coinvolti verso quella che sarà la prima applicazione in Italia della Ztl in un'area riconosciuta patrimonio Unesco.

Secondo Ferrante, l'avvio del percorso dimostra l'utilità della norma inserita nella riforma del Codice della strada, che consente di istituire Zone a traffico limitato anche al di fuori dei centri storici nelle aree Unesco. «È uno strumento prezioso per gestire in modo più efficiente i flussi di traffico», afferma il sottosegretario, sottolineando la necessità di conciliare la tutela del patrimonio naturale con il diritto alla mobilità di residenti e turisti.

Ferrante ha quindi ringraziato il presidente della Provincia Arno Kompatscher, l'assessore Daniel Alfreider e tutti i soggetti coinvolti per il lavoro svolto. La sperimentazione prevista sul Passo Gardena nel prossimo autunno, aggiunge, rappresenta «un passaggio importante» nell'attuazione della nuova norma.

Per il sottosegretario, l'esperienza altoatesina potrà diventare un modello anche per altre aree Unesco italiane. «Continuerò a garantire il massimo supporto istituzionale affinché questa prima applicazione possa svilupparsi nelle migliori condizioni, dimostrando come tutela ambientale e sviluppo del turismo possano procedere insieme attraverso soluzioni concrete ed efficaci».