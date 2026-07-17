COLLE SANTA LUCIA. Attimi di paura nella serata di giovedì 16 luglio lungo la strada provinciale 638 del Passo Giau, dove una Porsche 914 d'epoca è uscita autonomamente di strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.15, nel territorio comunale di Colle Santa Lucia.

A bordo della vettura si trovavano due persone. Una è riuscita a lasciare l'abitacolo autonomamente, mentre l'altra è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata liberata dai vigili del fuoco con l'ausilio di cesoie e divaricatori idraulici.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agordo e i volontari di Colle Santa Lucia. Il ferito è stato quindi affidato al personale del Suem 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso per gli accertamenti.

Complesse anche le operazioni di recupero dell'auto, finita nella scarpata. Per consentire l'intervento in sicurezza dei soccorritori, la circolazione lungo il Passo Giau è stata temporaneamente modificata.