BOLZANO. Quanto costa prendere la patente della macchina nel 2026? Per molti giovani bolzanini conseguire la patente B significa affrontare una spesa che arriva spesso a sfiorare 1.500 euro. In una città dove il costo della vita è sempre più proibitivo, il prezzo delle lezioni di guida è un tema che fa discutere. Ad incidere sono le caratteristiche del territorio, gli affitti alle stelle e gli stipendi per gli insegnanti.

Un riferimento è l'indagine condotta nel luglio 2024 dal Centro tutela consumatori utenti, che aveva rivelato per l'Alto Adige un prezzo di 1.400 euro per il pacchetto completo, escluse visite mediche e foglio rosa. L'ultima analisi risale a due anni fa, ma «sicuramente i prezzi non sono scesi, anzi», afferma la direttrice del Ctcu Gunde Bauhofer. Il confronto con il 2017 restituiva inoltre un aumento significativo: il prezzo medio di base era di circa 837 euro, con una crescita vicina al 70 per cento. Anche le guide aggiuntive erano diventate più care, passando da circa 50 euro a una media di 70 euro.

«Colpa di affitti e personale»

A spiegare le tariffe altoatesine è Bruno Battistata, presidente del Consorzio autoscuole riunite, che invita a considerare le spese sostenute dalle attività. «Gli affitti sono piuttosto alti, e ci sono costi di gestione non indifferenti», sottolinea. A pesare è anche il personale. «Gli istruttori che lavorano qui in provincia prendono almeno il 30 per cento in più, rispetto a chi lavora a Trento», afferma, precisando uno dei temi cardini per la differenza riscontrata.

Per Battistata, tuttavia, il prezzo non può essere valutato senza considerare il livello delle lezioni. «Le nostre autoscuole offrono una preparazione ottimale – assicura –. E anche se il costo è più alto, normalmente non riscontriamo lamentele da parte del cliente, perché comprende la qualità del servizio».

Inoltre, il presidente respinge l'idea che le tariffe siano il risultato di accordi tra le autoscuole. «Non c'è una lobby, perché sono in concorrenza, su tutto», afferma. E ancora: «Queste cifre non nascono a tavolino da decisioni comuni».

Altri esempi, Trento e Verona

Le tariffe rilevate presso un'autoscuola di Verona e una di Trento offrono un ulteriore termine di paragone. A Verona il costo è di 550 euro per chi prepara privatamente la teoria e di 1.000 euro per chi frequenta anche il corso teorico in autoscuola. A Trento, invece, le tariffe sono rispettivamente di 650 e 800 euro.

La patente resta, dunque, una spesa importante e, tra differenze territoriali, costi di gestione e necessità individuali, il conto finale può variare considerevolmente.