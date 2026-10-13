APPIANO. Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 13 ottobre, a San Michele di Appiano, dove una persona è stata investita da un'automobile. L'allarme è scattato intorno alle 11, quando si è verificato l'investimento nella zona del collegamento tra Croce Bianca e Oltradige.

Secondo le prime informazioni, la persona travolta dal veicolo ha riportato ferite gravi. Le condizioni hanno reso necessario il trasferimento all'ospedale di Bolzano, dove il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari.

L'incidente si è verificato in corrispondenza della rotatoria di San Michele, ma al momento non sono ancora note le circostanze che hanno portato all'investimento. Resta da chiarire come sia avvenuto l'impatto tra il veicolo e la persona coinvolta.

La dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'identità e sull'età della persona ferita, né sulle condizioni successive al ricovero.