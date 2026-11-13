BOLZANO. Quando i bambini hanno bisogno di assistenza medica, in futuro l'assistenza dovrà essere coordinata ancora meglio. In questa direzione le pediatre e i pediatri di libera scelta dovranno essere ulteriormente integrati nella rete dell'assistenza sanitaria territoriale.



Si tratta di pediatri con ambulatorio proprio, che i genitori possono scegliere come referenti pediatrici personali per i propri figli. Accompagnano i bambini dalla nascita fino ai 14 anni e rappresentano un importante primo punto di riferimento per la prevenzione, le vaccinazioni e il trattamento delle malattie. Il 13 novembre, su proposta dell'assessore alla Prevenzione sanitaria e Salute Hubert Messner, la Giunta provinciale ha approvato il nuovo documento programmatorio per la pediatria di libera scelta.



Sulla base del nuovo accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta, viene elaborato a livello provinciale un accordo integrativo provinciale. Il documento programmatico ora approvato funge da linea guida per le trattative e per la futura organizzazione dell'assistenza pediatrica territoriale in Alto Adige. "I pediatri rappresentano un importante punto di riferimento per le famiglie. Vogliamo rafforzare il loro ruolo nell'assistenza sanitaria territoriale e migliorare il collegamento con gli altri servizi sanitari", afferma l'assessore alla Prevenzione sanitaria e Salute Messner.



Soprattutto per la prevenzione, le vaccinazioni e il trattamento di malattie croniche dei bambini una cooperazione ottimale sarebbe decisiva, secondo Messner.