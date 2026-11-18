BOLZANO. «Sedici interventi in trent'anni non sono una gestione seria: sono una gestione discrezionale, che usa le pensioni per fare cassa». È la denuncia di Alfred Ebner, segretario generale dello Spi/Lgr, intervenuto all'iniziativa «Bisogna che tutto cambi», organizzata a Bolzano dal sindacato dei pensionati della Cgil/Agb, con la partecipazione di Antonella Cazzato dello Spi nazionale.

Al centro dell'incontro la perdita del potere d'acquisto delle pensioni, la pressione fiscale e il problema dei salari. Ebner ha ricordato che, secondo i dati richiamati dal sindacato, oltre 7 milioni di pensionati in Italia vivono con meno di mille euro al mese, sottolineando la necessità di introdurre un meccanismo strutturale di rivalutazione degli assegni, capace di tutelare i redditi dall'inflazione.

Il sindacato chiede inoltre l'ampliamento della quattordicesima e una revisione del sistema fiscale. Nel mirino il peso dell'Irpef sui redditi da lavoro dipendente e sulle pensioni, considerato eccessivo dalla Cgil, che sollecita una distribuzione più equa del carico tributario e interventi più incisivi contro l'evasione fiscale.

«Le pensioni di domani si costruiscono con i salari di oggi», ha aggiunto Ebner, richiamando l'attenzione sulla necessità di rinnovare i contratti collettivi, aumentare le retribuzioni e garantire maggiore tutela ai lavoratori. Secondo il sindacato, infatti, la precarietà e i bassi salari di oggi rischiano di tradursi in assegni pensionistici insufficienti in futuro.

L'iniziativa di Bolzano si inserisce nel percorso di mobilitazione della Cgil in vista dello sciopero generale di venerdì 20 novembre 2026, che prevede anche una manifestazione a Trento. Un appuntamento nel quale il sindacato intende riportare al centro del confronto nazionale il tema del potere d'acquisto di lavoratori e pensionati.